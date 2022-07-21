Онкологические паспорта появятся у предприятий в Удмуртии

В Удмуртии запустили проект по созданию онкологических паспортов местных предприятий. Это необходимо для выявления групп риска среди сотрудников. Работодатели смогут избежать экономических рисков в связи с утратой трудоспособности специалистов.

ИА «Сусанин» со ссылкой пресс-службу республиканского онкологического диспансера пишет, что первую поездку в рамках проекта врачи-онкологи совершили на сарапульский завод «Элеконд».

Ведущие специалисты онкологического и кожно-венерологического диспансеров работали в медпункте предприятия и местной поликлинике. Они провели анкетирование работников завода, осмотрели их и проконсультировали. У них также взяли пробы кожи для диагностики возможных заболеваний.

В общей сложности через специалистов прошли 116 человек, выявлено пять случаев подозрения на онкологическое заболевание. 40% сотрудников отправили на дообследование.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют построить семь фельдшерско-акушерских пунктов, семь амбулаторий и поликлинику до 2025 года. В 2021 году в рамках региональной программы начали строить пять объектов. В 2022 году власти выделили порядка 500 млн рублей на ремонт объектов здравоохранения.