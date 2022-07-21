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В Госдуме предрекли новые громкие отставки в Европе

Депутат Белик: после ухода Драги с поста премьера волна отставок в Европе продолжится
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Премьер-министр Италии Марио Драги своим решением об отставке «вскочил в последний вагон поезда», уходящего от ответственности за недальновидную антироссийскую политику. Об этом в четверг, 21 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Драги вскочил в последний вагон поезда, уходящего от ответственности за недальновидную антироссийскую политику. Убежден, что с него возьмут пример и его другие западные коллеги, в той же Германии, так что волна отставок продолжится. Настойчивое желание Драги сложить полномочия продиктовано тем, что он не считает возможным отвечать населению за последствия своих политических решений», — указал он.

Как подчеркнул парламентарий, с опасением ожидая предстоящую зиму, западные политики стремятся поскорее «умыть руки», оставив своих граждан один на один с негативными последствиями введенных против России санкций. Между тем цены на энергоресурсы неуклонно растут, зима теплой быть не обещает, и ответа на то, как странам Европы ее пережить без российского газа, западный истеблишмент дать не может, добавил Белик.

«Поэтому власть имущим только остается уйти в отставку и наблюдать со стороны, как страна будет решать спровоцированные ими же проблемы», — заключил депутат.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

Как объяснил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

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