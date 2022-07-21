Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта по группам товаров

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Об этом он заявил во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным.

«У нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок, это временное решение. Готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам (товаров)», — сказал он.

Решение примут, когда будет понимание, что в стране достаточно российской продукции, подчеркнул Мантуров.

4 июля стало известно, что крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. По информации ведомства, список будет пересматриваться раз в квартал.