В Испании из-за жары умерли более 500 человек

В Испании за десять дней аномальной жары умерли более 500 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Волны жары, которые не только вызывают пожары, уже унесли жизни более 500 человек в нашей стране», — приводит его слова испанская газета Públicо 20 июля.

Санчес прибыл в населенный пункт Атека, где в настоящее время бушуют природные пожары. Огонь охватил площадь почти в 6 тыс. га, в результате были эвакуированы несколько муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Испании достигла +45 градусов.

В начале недели, 18 июля, Институт здоровья Карлоса III, находящийся под руководством министерства здравоохранения страны, сообщил, что из-за перегрева воздуха с 10 по 16 июля включительно скончались 510 испанцев. В основном это пожилые люди старше 85 лет.

В некоторых испанских регионах из-за жары на землю начали падать птицы. В частности, такие случаи были зафиксированы в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона, на северо-западе страны. Здесь столбик термометра поднимался до отметки +40,6 градуса.

Максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за жары испанские метеорологи объявили в субботу, 16 июля, в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, а также в городах Бадахос и Сарагоса.