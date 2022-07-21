Глава Слюдянки ожидает суда за превышение должностных полномочий

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении главы Слюдянки Владимира Сендзяка и его заместителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, глава города Слюдянки и его заместитель подписали документы о выполненном благоустройстве центральной площади, когда работы фактически не были завершены. Ущерб федеральному бюджету составил около 600 тыс. рублей.

Чиновники ожидают суда по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены на рассмотрение, пишет ИА IrkutskMedia.

«Уголовное дело было возбуждено следователями СК по материалам оперативно-разыскной деятельности ГЭБиПК ОМВД России по Слюдянскому району», — сообщает СУ СКР по региону.

13 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главы одного из округов Оренбурга. Чиновника также заподозрили в превышении должностных полномочий.