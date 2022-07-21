Режим ЧС ввели в Башкирии из-за сгубивших посевы ливней и града

В Куюргазинском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града, причисленных к опасным метеорологическим явлениям. Соответствующее постановление подписал глава районной администрации.

Осадки нанесли серьезные повреждения сельскохозяйственным культурам. Не исключено, что крупный град может повредить здания, автомобили и частные дома.

Режим ЧС действует для Свободинского, Шабагишского и Ленинского сельских поселений. В МЧС по республике уточнили, что тем, чей урожай повредил крупный град, следует обратиться в ведомство и уточнить размер градин, пишет ИА «МедиаКорСеть».

10 июля гроза со шквалистым ветром обрушилась на Москву. Из-за непогоды пострадали 12 человек, еще один погиб.