Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки» попали в черный список ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 июля подтвердил, что Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки» попадают в черный список Евросоюза в рамках седьмого пакета санкций.

«Сегодня мы включаем в список еще один крупный российский банк, Сбербанк, и добавляем новых лиц, причастных к неспровоцированной агрессии России против Украины, таких как военные чиновники, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией», — рассказал политик в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в этот день появилась информация об утверждении седьмого пакета санкций ЕС в отношении России. В черный список Евросоюза были внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Ранее 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере

США ввели запрет на поставку золота из России 28 июня. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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