Строители самого большого сквера Хабаровска будут работать круглосуточно

В Хабаровске строители самого большого сквера города перейдут на круглосуточный режим работы. Соответствующее требование мэр Сергей Кравчук выдвинул подрядчикам.

«Срок окончания работ — октябрь. Переходите на круглосуточный режим, чтобы успеть вовремя завершить объект. Привлекайте дополнительную технику и рабочую силу», — заявил глава Хабаровска.

По его словам, контракт на работы был заключен вовремя, однако подрядчик оценил свои возможности и отказался от договоренностей. Властям пришлось в кратчайшие сроки проводить новый аукцион.

Благоустройство сквера на улице Тихоокеанской стартовало в июле. Как отмечает ИА AmurMedia, сейчас на объекте задействованы сразу четыре подрядные организации, каждая из которых занимается своей тематической зоной.

Согласно проекту, в сквере обустроят детские и спортивные городки, тихую и прогулочную зоны. Строительство ведется в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке правительства региона.