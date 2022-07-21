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Два человека умерли и более 200 пострадали из-за отравления на Филиппинах

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Фото: ТАСС/EPA/Mark R. Cristino
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В городе Давао на Филиппинах из-за отравления умерли два человека. Еще 212 жителей пострадали, сообщили 12 июля местные СМИ.

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«Органы здравоохранения заявили, что большинство заболевших были не старше 35 лет, многие из которых были детьми младше пяти лет», — написало издание Rappler.

В медучреждении скончались 67-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Причины отравления устанавливаются в лаборатории. Взяты образы из городского водопровода и уличной еды, которые, как предполагается, вызвали вспышку инфекции. Ожидается, что результаты испытаний будут опубликованы в этот четверг.

Отмечается, что 19 июля руководитель отдела качества воды городского округа Хайди Маспиньяс исключил возможность загрязнения источников воды.

Накануне стало известно о массовом отравлении группы школьников из Вологодской области, которое произошло в поезде Череповец — Адлер. На станции Горячий Ключ шестерых человек сняли с поезда, они были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Позже из лагеря в Туапсинскую районную больницу отвезли еще десятерых детей. Следователи выясняют причину случившегося.

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