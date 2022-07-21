Два человека умерли и более 200 пострадали из-за отравления на Филиппинах

В городе Давао на Филиппинах из-за отравления умерли два человека. Еще 212 жителей пострадали, сообщили 12 июля местные СМИ.

«Органы здравоохранения заявили, что большинство заболевших были не старше 35 лет, многие из которых были детьми младше пяти лет», — написало издание Rappler.

В медучреждении скончались 67-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Причины отравления устанавливаются в лаборатории. Взяты образы из городского водопровода и уличной еды, которые, как предполагается, вызвали вспышку инфекции. Ожидается, что результаты испытаний будут опубликованы в этот четверг.

Отмечается, что 19 июля руководитель отдела качества воды городского округа Хайди Маспиньяс исключил возможность загрязнения источников воды.

Накануне стало известно о массовом отравлении группы школьников из Вологодской области, которое произошло в поезде Череповец — Адлер. На станции Горячий Ключ шестерых человек сняли с поезда, они были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Позже из лагеря в Туапсинскую районную больницу отвезли еще десятерых детей. Следователи выясняют причину случившегося.