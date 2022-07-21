Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ

Порядка 30% населения освобожденной территории Харьковской области собираются получить российское гражданство, сообщает глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в четверг, 21 июля.

«Сейчас готовимся встречать делегацию из МВД РФ. Как раз по этому поводу сейчас готовятся центры размещения именно для сотрудников. Сейчас готовится только перечень лиц, которые готовы получать гражданство РФ. Население, которое сейчас под нашим контролем — это примерно 220 тыс., обработано примерно 30% населения, которые готовы [принять гражданство РФ]», — уточняет он ТАСС.

Отмечается, что операторы связи РФ заработают в Харьковской области до осени текущего года.

19 июля в Новой Каховке Херсонской области начали выдавать паспорта РФ, российскими гражданами стали 10 местных жителей.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал о желании многих украинцев получить российское гражданство.

Днем ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства. Ганчев назвал это событие знаковым. Тогда же заявили о подготовке в Харьковской области площадки для получения российского гражданства.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

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