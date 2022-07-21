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Глава предприятия в Приморье ожидает суда за хищение 2,7 млн рублей

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В Приморском крае суда ожидает глава предприятия, оказывающего коммунальные услуги. Женщину обвиняют в хищении почти 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу.

По данным следствия, 48-летняя глава предприятия с 2015 по 2016 год похитила денежные средства, которые местные жители вносили в счет задолженности за оказанные услуги. Женщина выдавала квитанции об оплате, но деньги в кассу не вносила. Также она умышленно не указывала платежи в документах организации, пишет ИА PrimaMedia.

В течение 15 месяцев обвиняемая присвоила 2,686 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».

Сейчас расследование дела завершено, материалы переданы в Находкинский горсуд для рассмотрения. Бывшей главе предприятия грозит до 10 лет лишения свободы.

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