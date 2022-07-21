Новые санкции ЕС будут распространяться на ювелирные изделия из России

Новые санкции Евросоюза против покупки российского золота распространяются на ювелирные изделия. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 июля на официальном сайте Совета ЕС.

«Сегодняшний пакет мер вводит новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золото, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого. Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия», — говорится в публикации.

Отмечается, что меры вступят в силу в Евросоюзе после публикации в Официальном журнале, которая ожидается в ближайшее время.

Ранее в этот день Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Среди мер, в частности, частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС также внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Также 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере.

США ввели запрет на поставку золота из России 28 июня. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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