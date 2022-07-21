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Глава Минэнерго РФ рассказал о подготовке к зиме ДНР и ЛНР

Глава Минэнерго Шульгинов назвал серьезной задачу по подготовке к зиме ДНР и ЛНР
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Задача по подготовке к зиме Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и освобождаемых территорий очень серьезная. Об этом 21 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

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«Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий, и магистральных линий, связывающих республики, центры питания», — отметил он.

По словам Шульгинова, работы в данном вопросе много, ее объемы только увеличиваются, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе совещания Путин обсудил с главой Минэнерго результаты работы топливно-энергетического комплекса и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Накануне российский лидер заявил, что РФ поможет «привести в порядок» территории ЛНР и ДНР. По его словам, потребуется много усилий, но это будет сделано.

9 июля Киев отключил Запорожскую область от газоснабжения. Украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова. После этого власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

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