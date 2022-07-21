Эксперт спрогнозировал выход «Северного потока» на полную мощность в конце осени

Для запуска газопровода «Северный поток» (СП) на полную мощность нужны письменные гарантии от западных партнеров, что все турбины будут отремонтированы и отправлены обратно в Россию. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович в четверг, 21 июля.

Ранее в этот же день в Nord Stream AG, операторе трубопровода, сообщили, что газ снова начал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ. Накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы СП во избежании энергокризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

«Сейчас против Москвы идет настоящая экономическая война. При других обстоятельствах, можно было приспособится к сложившейся ситуации, но только не сейчас. Никаких дружественных партнеров по ту сторону уже нет. Сейчас все делается по принципу «итальянской забастовки». Есть контракт у Siemens, компания должна это исполнять. Зачем нам спасать Европу, если страны Старого Света сами ведут против нас экономическую войну. Поэтому, следуя этой логике, ожидать в ближайшее время запуска «Северного потока» на полную мощность не приходится. Пока не будут отремонтированы все турбины, газопровод будет работать максимум на 60%, а на полную мощность сможет выйти в конце осени, если вообще выйдет», — полагает Митрахович.

С коллегой соглашается заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, отметивший, что нужны гарантии обслуживания всех двигателей газопровода в течение срока службы.

«Я думаю, что нужно какое-то соглашение, которое вернет ситуацию с поставками российского газа в некое правовое русло, предполагющие взаимное, а не одностороннее уважение обязательств», — считает собеседник «Известий».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологические проблемы не позволяют нарастить объем поставок по «Северному потоку».

Кроме того, Nord Stream AG объявила об успешном завершении всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в установленные сроки. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами компании по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Физический поток с 7:00 до 8:00 мск составил почти 1,9 млн кубометров — около 30% мощности магистрали, а с 8:00 до 9:00 мск вырос примерно до 2,66 млн кубометров — это уже около 40% мощности, следует из данных Nord Stream AG. На таком уровне поставки были и до остановки на плановое техобслуживание.

«Северный поток», поставляющий газ из России в Германию, находился на техническом обслуживании с 11 июля. Поставки топлива возобновились 21 июля, после завершения работ. Как свидетельствуют данные Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума.