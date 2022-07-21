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Туристические тренды представят на форуме «Путешествуй!»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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«Уникальный отдых, не выезжая из страны» — так называется одна из сессий деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на ВДНХ.

Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов. Модератором сессии выступит руководитель направления аналитики и развития программы «Больше, чем путешествие» АНО «Россия – страна возможностей», продюсер киберпутеводителя «Это моя земля» Андрей Сулейков.

В экспертный состав сессии входят:

  • Юлия Акимова — руководитель Мультимедиа отдела Russia Beyond;
  • Игорь Шпиленок — фотограф-натуралист, писатель, путешественник, член Международной лиги природоохранных фотографов и Союза фотографов дикой природы России, первый директор заповедника «Брянский лес»;
  • Денис Заболотный — генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»;
  • Денис Мальцев — заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга Комитета по туризму Мурманской области.

Наряду с деловой программой на форуме представят программу для посетителей. На выставке можно будет посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий, пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников.

На форуме свои туристические возможности представят Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и республика Коми.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страной-партнером этого года станет Узбекистан. Титульный партнер форума — Кавказ.РФ, официальный партнер — РЖД, партнёр форума – Cosmos Hotel Group.

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