Названы регионы России, где популярны автомобили с мощными двигателями

Эксперты портала Авто.Ру составили рейтинг регионов России, где больше всего продают автомобилей с мощными двигателями, не менее 250 л. с. Об этом портал сообщил «Известиям» 21 июля.

По информации экспертов, высокая концентрация предложений с новыми мощными автомобилями отмечена в европейской части России и на Урале. Возможно, сказывается хорошо развитая дилерская сеть и широкий охват целевой аудитории.

Самый широкий ассортимент новых мощных машин в продаже в сегменте кроссоверов и внедорожников. Чаще всего это Mercedes-Benz GLS или Toyota Land Cruiser 300.

Самая большая доля мощных автомобилей зафиксирована в Оренбургской области (11%). В Москве таких предложений почти вдвое меньше, 6,5%. Еще меньше предложений по мощной технике в Московской области, 6%. В лидерах по брутальным автомобилям оказались Ставропольский край (5,9%) и Тюменская область (5,5%).

Самые скромные показатели у Санкт-Петербурга. На 100 новых автомобилей здесь приходится всего 4 мощных машины.

На вторичном рынке автомобили с мощными двигателями чаще всего встречаются на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Фаворитами вторичного рынка являются модели BMW X5, Mercedes-Benz S-Класса и Porsche Cayenne.

На популярность влияет размер транспортного налога. В ряде регионов некоторых федеральных округов он ниже, чем, в центральной части России или Поволжье.

В лидерах Приморский край, его доля 14,6%. Затем идет Республика Северная Осетия — 13,9%. Замыкает список Карачаево-Черкесия — 11,6% мощных автомобилей.

18 июля «Российская газета» сообщила, что в Елабуге приступили к подготовке серийного производства второй модели люксового бренда Aurus, внедорожника Komendant. Первые экземпляры машины планируют выпустить до конца 2022 года.