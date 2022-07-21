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Гаджи Автомат и Родригес показали подготовку к поединку

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Фото: РЕН ТВ
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Боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат и бразилец Фернандо Родригес показали, как готовятся к поединку в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что Наврузов успел прославиться по всему миру. Он выиграл чемпионат по тайскому боксу в Бангкоке, провел серию кулачных боев в России без единого поражения. Тренировка Автомата расписана по секундам, специальный человек контролирует его время.

«Мы знаем, что Гаджи Автомат дерется на эмоциях, любит, когда соперник провоцирует, когда соперник более злой, когда идет обмен ударом, и Родригес точно такой же, который любит открытый бой, который может принять серьезную рубку», заявил тренер Гаджи Руслан Кривуша.

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В свою очередь уроженец бразильского Сан-Паулу Родригес говорит, что вырос в таких местах, в которых не каждый сможет выжить.

«Привет, Гаджи. Я покажу тебе, что ММА намного сложнее, чем бокс без перчаток, и я собираюсь нокаутировать тебя этой рукой прямо здесь!» — сказал Родригес.

Днем ранее Автомат заявил, что уверен в своей победе, несмотря на опыт бразильца. Также Наврузов отметил, что бой в MMA является для него большим вызовом, его сильная сторона — взрывные удары с рук, от которых соперники падают.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, в двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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