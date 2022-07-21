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Юрист прокомментировала предложение США признать Россию спонсором терроризма

Юрист Ярмуш: предложение США признать Россию спонсором терроризма — помутнение рассудка Вашингтона
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Возможное признание конгрессом США России спонсором терроризма никак не отразится на РФ, считает юрист Мария Ярмуш. Об этом она заявил в четверг, 21 июля, в беседе с «Известиями».

«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎
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Как отметила юрист, такое решение противоречит здравому смыслу и никак не повлияет на экономическую или политическую повестку в РФ.

«Госдума в виде риторики может признать США спонсором террористов, экстремистов, националистов и нацистов, потому что они поставляют украинским националистам тяжелые вооружения, которые используются против русскоязычного населения Донбасса. Поэтому это не более чем риторика и дальнейшее помутнение рассудка политического истеблишмента США», — подчеркнула Ярмуш.

Она также добавила, что подобных действий и стоило ожидать от противника, который развязал против России гибридную войну.

Накануне издание Politico написало, что, по словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Об этом Пелоси сообщила государственному секретарю США Энтони Блинкену. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

В настоящее время такое определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану, Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Пелоси, заявив, что последствия такого возможного шага оцениваются в Кремле негативно. При этом Песков отметил, что отношения двух стран и так находятся в незавидном положении.

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