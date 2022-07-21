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Невролог рассказал о признаках болезни Паркинсона

Невролог Далви назвал неровную походку признаком болезни Паркинсона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-невролог Ариф Далви рассказал о признаках развития болезни Паркинсона в беседе с изданием Eat This, Not That!. Он подчеркнул, что в первую очередь стоить обратить внимание на возникновение тремора, а также на проблемы с равновесием и ходьбой.

Загубить на носу: ковидную аносмию связали с болезнью Паркинсона
У части инфицированных выявили опасный нейродегенеративный синдром, проявляющийся двигательными нарушениями

Врач подчеркнул, что именно тремор является одним из наиболее распространенных симптомов этой патологии. Дрожь в руках наблюдается у 70% людей, страдающих от этого заболевания.

Помимо этого частые падения без видимой причины и потеря равновесия при ходьбе также являются симптомами развития Паркинсона. Далви также добавил, что замедленные движения также могут сигнализировать о развитии заболевания.

Врач пояснил, что большую часть пациентов с Паркинсоном отличают застывшее выражение лица и скованность мышц, причем, как правило, всего на одной стороне тела.

Среди менее очевидных признаков развития болезни Паркинсона врач указал на ухудшение памяти и обоняния, недержание мочи, замедление работы кишечника, проблемы со сном, а также на тревожность и повышенную потливость.

Ранее, 16 июля, ученые из Оксфордского университета рассказали о нарушающей когнитивные функции дозе алкоголя. Исследователи сообщили, что при потреблении более 700 мл алкоголя у человека падают когнитивные функции, что в свою очередь может привести к возникновению болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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