Иммерсивный фестиваль под Чеховом соберет 50 тыс. зрителей

В поселке Песоченка под Чеховом Московской области в конце июля состоится иммерсивный фестиваль «Гуляй-город». Организаторы ожидают почти 50 тыс. зрителей.

Мероприятие посвятят битве при Молодях. В этом году отмечается ее 450-летие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гостям покажут театрализованную военно-историческую реконструкцию, их ждут национальные игры, лекторий, торговые ряды, детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, фуд-корт и даже ярмарка изделий современных дизайнеров.

Постановочный кулачный бой в формате 500 на 500 человек обещает стать гвоздем фестиваля. Речь идет о старинной русской народной забаве «стенка на стенку».

В начале июля в Московской области запустили проект «Кубок парков». В его рамках в 70 парках области пройдет порядка 290 соревнований и турниров. В течение месяца жители любого возраста и уровня подготовки будут принимать участие в спортивных мероприятиях.