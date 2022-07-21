В ДНР рассказали о планах ВСУ при отходе из Святогорска

Украинские военные собираются прикрыться гражданскими в качестве живого щита при отходе с позиций в Святогорске в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Сергею Хайдарову один из бойцов сил ДНР.

По его словам, обстрелы Святогорска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются. Мирным гражданам не дают покинуть город, часть из них держат на территории местного монастыря, чтобы использовать как живой щит. Среди заложников также монахи монастыря.

«Снаряды прилетали прямо в кельи. Погибли несколько монахов. Там сейчас еще заложники находятся: по разным данным, до 500 человек, в том числе дети. Они ими прикрываются точно так же, как в Мариуполе», — сказал боец с позывным Сергей.

Военнослужащий ДНР отметил, что подходить к монастырю сейчас небезопасно, так как украинские боевики «засели на горе очень плотно».

Другой боец с позывным Славян рассказал, как на его глазах украинские боевики расстреляли сразу трех монахов.

«При мне расстреляли трех монахов, которые хотели вплавь пойти. Я в бинокль лично наблюдал за этим. Они (украинские боевики. — Ред.) прекрасно понимают, что нет выхода уже. Они мирными людьми прикрываются. У них нет чести и достоинства», — сказал он.

В этот же день военкор «Известий» показал разрушения в Святогорске. На кадрах — фактически полностью уничтоженный центр города. Журналист отметил, что, отходя, националисты били, куда только могли. Он также показал Святогорский монастырь, захваченный украинскими боевиками. Подойти к нему невозможно, так как на горе работают снайперы, добавил он.

Ранее, в начале июня, при отступлении боевики Украины подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. В Минобороны России сообщили, что преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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