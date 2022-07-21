Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
На Землю обрушится новая геомагнитная буря
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
Мир
Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли
Сюжет:

В ДНР рассказали о планах ВСУ при отходе из Святогорска

В ДНР рассказали о планах ВСУ прикрыться гражданскими при отходе из Святогорска
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные собираются прикрыться гражданскими в качестве живого щита при отходе с позиций в Святогорске в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Сергею Хайдарову один из бойцов сил ДНР.

По его словам, обстрелы Святогорска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются. Мирным гражданам не дают покинуть город, часть из них держат на территории местного монастыря, чтобы использовать как живой щит. Среди заложников также монахи монастыря.

«Снаряды прилетали прямо в кельи. Погибли несколько монахов. Там сейчас еще заложники находятся: по разным данным, до 500 человек, в том числе дети. Они ими прикрываются точно так же, как в Мариуполе», — сказал боец с позывным Сергей.

Военнослужащий ДНР отметил, что подходить к монастырю сейчас небезопасно, так как украинские боевики «засели на горе очень плотно».

Другой боец с позывным Славян рассказал, как на его глазах украинские боевики расстреляли сразу трех монахов.

«При мне расстреляли трех монахов, которые хотели вплавь пойти. Я в бинокль лично наблюдал за этим. Они (украинские боевики. — Ред.) прекрасно понимают, что нет выхода уже. Они мирными людьми прикрываются. У них нет чести и достоинства», — сказал он.

В этот же день военкор «Известий» показал разрушения в Святогорске. На кадрах — фактически полностью уничтоженный центр города. Журналист отметил, что, отходя, националисты били, куда только могли. Он также показал Святогорский монастырь, захваченный украинскими боевиками. Подойти к нему невозможно, так как на горе работают снайперы, добавил он.

Ранее, в начале июня, при отступлении боевики Украины подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. В Минобороны России сообщили, что преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022