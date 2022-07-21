Новый детсад в Саратове оккупировали бродячие собаки

В Саратове в Заводском районе на территории филиала детского сада поселилась стая бродячих собак. Фото и видео бездомных животных опубликованы в городском паблике.

По словам авторов роликов, они не раз жаловались властям на гуляющих вокруг здания детского сада псов, но безрезультатно.

ИА «Взгляд-инфо» пишет, что, согласно информации, опубликованной на сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109», второй корпус воспитательного учреждения «открыл свои двери для детей» 1 июня. Однако этим воспользовались и бездомные собаки.

Ранее в Рязанской области двое детей пострадали при нападении домашней собаки. Им потребовалась психологическая помощь. Собака покусала мальчика за голову, девочку — за плечо.