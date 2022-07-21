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Аналитик рассказал о мерах по повышению ликвидности валютных торгов на Мосбирже

Аналитик Жильников рассказал о мерах ЦБ по повышению ликвидности валютных торгов на Мосбирже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отмена Банком России 30-процентного лимита по авансовым платежам в пользу нерезидентов по ряду импортных контрактов, а также разрешение банкам-нерезидентам из недружественных стран купли-продажи иностранной валюты в РФ могут сдерживать заметное укрепление рубля и повысить ликвидность валютных торгов на Мосбирже. Об этом рассказал «Известиям» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников в четверг, 21 июля.

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Ранее в этот же день на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 54,82 рубля, евро — 55,95 рубля. Однако к 13:46 мск доллар подорожал более чем на 2 рубля, до 57,02 рубля. Курс европейской валюты повысился на 1,19, до 57,52 рубля.

«Курс американской нацвалюты продолжил свою нисходящую динамику, однако темпы снижения локально замедлились. При этом торговая активность также снизилась на 24% ко вторнику, а показатель 10-дневной волатильности отступил к значениям начала февраля 2022 года. По нашим оценкам, подобная динамика была вызвана временным снижением активности экспортеров на валютном рынке», — сказал Жильников.

По его словам, в ПСБ считают, что будет укрепление рубля, а пара доллар-рубль может временно закрепиться под отметкой 55 рублей. Он отметил, что повышенная волатильность возможна в паре евро-рубль на фоне заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), на котором может быть более резкое повышение ключевой ставки, чем ожидает рынок.

Заседание Европейского центрального банка состоится в 14:45 мск. Экономисты ожидают, что регулятор поднимет процентные ставки впервые за 11 лет, при этом они не исключают возможности их повышения сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на фоне ускорения инфляции в еврозоне, отмечает агентство Reuters.

Ранее в этот же день Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов. Так, регулятор отменил 30-процентный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля 2022 года. Решение приняли для поддержки внешнеэкономической деятельности, а также необходимости создания условий для новых логистических цепочек по импортным поставкам.

Накануне Центробанк разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить на внутрироссийском рынке сделки по купле-продажи одной иностранной валюты за другую, поставочные валютные форварды и своп-договоры. Решение должно позволить российским банкам «лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту».

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