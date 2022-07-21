Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

Воздушно-космические силы (ВКС) России в результате удара уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников. Об этом 21 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области, уточнил он.

Также он рассказал о высокоточном ударе 17 июля. Тогда в результате атаки ВКС на территории овощной базы в Николаеве ликвидированы более 320 националистов.

Конашенков добавил, что за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й мехбригады в районе Артемовска и штаб-квартира Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске.

Уничтожены шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Константиновки и Федоровки Донецкой Народной Республики (ДНР), Малиевки Днепропетровской области и Николаева.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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