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Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

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Воздушно-космические силы (ВКС) России в результате удара уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников. Об этом 21 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Удар был нанесен по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области, уточнил он.

Также он рассказал о высокоточном ударе 17 июля. Тогда в результате атаки ВКС на территории овощной базы в Николаеве ликвидированы более 320 националистов.

Конашенков добавил, что за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й мехбригады в районе Артемовска и штаб-квартира Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске.

Уничтожены шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Константиновки и Федоровки Донецкой Народной Республики (ДНР), Малиевки Днепропетровской области и Николаева.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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