Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы 21 июля подтвердила отставку премьер-министра страны Марио Драги с поста главы правительства.

В тексте отмечается, что президент республики принял утром в Квиринальском дворце председателя совета министров, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит.

«Президент республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов», — подчеркнули в публикации.

Сообщается, что беседа политиков продолжалась около получаса.

Кроме того, во второй половине дня глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати, чтобы обсудить предстоящий роспуск парламента, который предусматривает Конституция.

Ранее в этот день Драги сообщил о намерении отправиться к главе государства, чтобы сообщить о желании покинуть пост. Обсуждение вотума доверия премьер-министра на заседании было приостановлено до 12:00 по местному времени.

14 июля Драги впервые выразил желание подать в отставку . Причина тому, по его словам, отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не одобрила экономические и энергетические антикризисные меры, предложенные командой премьера.

Маттарелла отставку не принял и предложил прийти в парламент для оценки ситуации по итогам заседания в сенате республики.

16 июля главы городов Италии, среди них Милан и Венеция, составили открытое письмо, в котором попросили Драги не покидать свой пост.

Позже, 20 июля, верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру, однако число голосов составило всего 95.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил мнение, что европейским странам нужно быть готовым к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он предположил, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики. Кроме того, эксперт считает, что самый серьезный вызов представляют промежуточные выборы в конгресс США этой осенью.

Ситуацию прокомментировал и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично. Денисов предположил, что вторая попытка уже действительно будет финальной, Драги уйдет в отставку. При этом, по словам эксперта, для общей ситуации в Италии, для стабильности в государстве подобные действия крайне нежелательны.