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Экс-президент Молдавии Додон обжалует продление домашнего ареста

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон намерен обжаловать решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста еще на 30 дней. Об этом политик написал в своем Telegram-канале 21 июля.

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По мнению Додона, прокурор не предоставил оснований для продления меры пресечения.

«Сегодняшнее решение суда не стало для нас неожиданностью. Мы предполагали, что оно будет именно таким», — продолжил бывший молдавский лидер.

Он обратил внимание, что суд отклонил требования гособвинения ужесточить условия домашнего ареста.

О продлении домашнего ареста экс-президенту Молдавии утром в четверг сообщил прокурор Петр Ярмалюк на выходе из зала суда. Прежде решение о продлении домашнего ареста было вынесено 21 июня.

Бывшему главе республики вменяют госизмену, пассивную коррупцию, незаконное обогащение, а также финансирование политической партии преступной группировкой. Обвинения связаны с так называемым делом «о черном пакете», который в 2019 году ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. При этом Додон отказался принять получение взятки

В конце июня Додону предъявили обвинения в превышении полномочий в тот период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. В том же месяце стало известно, что по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс).

13 июля пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии сообщила, что обвинения предъявлены матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению. Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. В прошлом месяце она была вызвана в прокуратуру., после чего ей запретили на два месяца выезд из страны.

Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него и его семьи заведены по политическим мотивам.

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