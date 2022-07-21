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На Украине аннулировали лицензии телеканалов холдинга Ахметова

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Фото: Global Look Press/photothek.net/Thomas Trutschel
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Национальный совет по теле-и радиовещанию Украины аннулировал лицензии всех телеканалов «Медиа Группы Украина», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом 21 июля заявил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

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«Только что нацсовет реализовал решение Ахметова остановить действие разрешений на вещание всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет его группа SCM. В частности, аннулировано действие лицензий лидирующих телеканалов Группы — «Украина», «Украина24», «Футбол», — сообщил НСЖУ в Telegram.

Глава нацсовета по телевидению Ольга Герасимюк объявила о закрытии медийного бизнеса Ахметова. Все разрешения на работу телеканалов прекратят действие с 22 июля.

11 июля Ахметов заявил об отказе от всех лицензий телеканалов и печатных медиа на Украине в пользу государства. Такое решение было принято в связи со вступлением в силу так называемого закона об олигархах.

Как уточняли в офисе президента Украины, документ, более известный как закон о «деолигархизации», принят в рамках реализации курса на европейскую интеграцию. Он предусматривает четыре признака для определения олигархов. Один из них — самостоятельный или опосредованный контроль за любыми медиаактивами. Закон вступил в силу в ноябре прошлого года.

«Медиа Группа Украина» — один из крупнейших медиахолдингов Украины. Он включает 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, включая «Украина» и «Украина 24», а также интернет-ресурсы и печатные СМИ. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, превышает $1,5 млрд.

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