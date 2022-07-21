На Украине аннулировали лицензии телеканалов холдинга Ахметова

Национальный совет по теле-и радиовещанию Украины аннулировал лицензии всех телеканалов «Медиа Группы Украина», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом 21 июля заявил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

«Только что нацсовет реализовал решение Ахметова остановить действие разрешений на вещание всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет его группа SCM. В частности, аннулировано действие лицензий лидирующих телеканалов Группы — «Украина», «Украина24», «Футбол», — сообщил НСЖУ в Telegram.

Глава нацсовета по телевидению Ольга Герасимюк объявила о закрытии медийного бизнеса Ахметова. Все разрешения на работу телеканалов прекратят действие с 22 июля.

11 июля Ахметов заявил об отказе от всех лицензий телеканалов и печатных медиа на Украине в пользу государства. Такое решение было принято в связи со вступлением в силу так называемого закона об олигархах.

Как уточняли в офисе президента Украины, документ, более известный как закон о «деолигархизации», принят в рамках реализации курса на европейскую интеграцию. Он предусматривает четыре признака для определения олигархов. Один из них — самостоятельный или опосредованный контроль за любыми медиаактивами. Закон вступил в силу в ноябре прошлого года.

«Медиа Группа Украина» — один из крупнейших медиахолдингов Украины. Он включает 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, включая «Украина» и «Украина 24», а также интернет-ресурсы и печатные СМИ. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, превышает $1,5 млрд.