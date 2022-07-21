В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом она сообщила на пресс-конференции на тему «Оно — появится ли в мире третий пол?» в четверг, 21 июля.

Парламентарий высказала мнение, что нужно ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«И недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы еще раз мы не стали исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая является соучастницей уничтожения нашего населения, сокращения нашего населения», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 18 июля, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается полностью запретить распространение информации, которая является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает RT.

Проект закона также предлагает запретить выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей, уточняется на сайте kp.ru.

11 июля комитет Госдумы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Предлагалось в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 КоАП. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

7 июля законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.