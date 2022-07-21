Реклама
Прямой эфир
Общество
Актер Сергей Проханов госпитализирован в Москве
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Мир
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Сюжет:

Захарова заявила о принятии санкций ЕС против России не Брюсселем

Захарова: решения по санкциям ЕС против России принимает не Брюссель
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решения по антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше ситуация будет ухудшаться. Об этом 21 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неполная разморозка: ЕС смягчит санкции ради продовольствия и удобрений
Планируемая мера затронет российские банки и поможет наладить логистические цепочки

Она обратила внимание, что на официальном уровне представителей ЕС говорят о некой солидарности при принятии решений, но в Москве понимают, что к интересам отдельных народов рестрикции не имеют никакого отношения.

«Почему они в ЕС принимают санкции, которые ударяют по ним же самим? Потому что эти санкции они сами не разрабатывают», — объяснила высокопоставленный дипломат.

Ранее в четверг Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Среди мер, в частности, — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС также внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Также 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере.

19 июля Die Welt сообщила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Сократить объемы потребляемого газа планируется в масштабах от 5 до 15%. Жителей призвали к экономии ресурсов, в том числе, электроэнергии и воды.

24 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признался, что уже стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022