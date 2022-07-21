Захарова заявила о принятии санкций ЕС против России не Брюсселем

Решения по антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше ситуация будет ухудшаться. Об этом 21 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что на официальном уровне представителей ЕС говорят о некой солидарности при принятии решений, но в Москве понимают, что к интересам отдельных народов рестрикции не имеют никакого отношения.

«Почему они в ЕС принимают санкции, которые ударяют по ним же самим? Потому что эти санкции они сами не разрабатывают», — объяснила высокопоставленный дипломат.

Ранее в четверг Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Среди мер, в частности, — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС также внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Также 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере.

19 июля Die Welt сообщила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Сократить объемы потребляемого газа планируется в масштабах от 5 до 15%. Жителей призвали к экономии ресурсов, в том числе, электроэнергии и воды.

24 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признался, что уже стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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