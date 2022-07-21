Водитель «УАЗа» пострадали при столкновении с иномаркой в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате столкновения с легковой иномаркой пострадал водитель «УАЗ Патриот». Об этом рассказала старший инспектор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

Авария произошла днем 21 июля на улице Загородной. Около дома № 117 столкнулись «УАЗ Патриот» под управлением 69-летнего мужчины и Toyota Crown, за рулем которой находился 30-летний водитель.

В результате ДТП водитель отечественной машины получил травмы и был доставлен в амурскую областную клиническую больницу, пишет PriamurMedia.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

20 июля на железнодорожном переезде в Приамурье столкнулись грузовой поезд и легковушка. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.