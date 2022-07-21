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Geek Picnic впервые пройдет в «Музеоне» 30 июля

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет в «Музеоне» 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства.

В программе этого года: работы, виртуальная реальность, парад необычных самодельных электромашин в стиле автобестиарий, Science art, стартапы, лекционная программа и многое другое.

Парад фантастического электротранспорта

В параде примут участие уникальные электрические транспортные средства и их создатели — лауреаты всероссийского DIY-конкурса Geek Day 2022.

Глава инфоцентра Робот-рыбак

Новейший андроидный робот от компании Promobot будет ловить роборыб в огромном аквариуме. Вы можете задать ему любой вопрос о фестивале, и он с удовольствием отвлечется от своего любимого хобби. Также все желающие смогут помочь рыбкам с помощью пультов дистанционного управления.

Электрочерепаха

7-метровый электромобиль — обладатель приза зрительских симпатий всероссийского конкурса фантастического электротранспорта Geek Day 2022. Черепаха может прокатить на своей спине до 20 взрослых одновременно.

Карусель «Заря»

Главная сцена в этом году будет выглядеть как арт-объект, представлявший Россию за океаном на фестивале Burning Man. Динамическая конструкция карусели приводится в движение самими гостями, которые раскручивают выступающих спикеров и артистов.

Солнечные телескопы

На площадке Московского астрономического клуба все желающие смогут разглядеть пятна, коронадо, хромосферу поверхности, протуберанцы, вспышки и факельные поля на самой главной Звезде по имени Солнце.

Робот-ангел

Роботизированный арт-объект создается специально для Geek Picnic творческой лабораторией ArtBase. Четырехметровая динамическая инсталляция представляет собой робота, расправляющего механические крылья для тех гостей, кто три раза подряд правильно ответил его вопросы, касающиеся различных научных категорий.

А если вдруг 30 июля вы окажетесь не в Москве, робот телеприсутствия поможет подключиться и посмотреть на фестиваль своими глазами из любой точки мира.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив.

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