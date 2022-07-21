Ливень накрыл Волгоград на три дня

На Волгоград в четверг, 21 июля, обрушился ливень с градом. МЧС продлило штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что размер градин небольшой, до 5 мм в диаметре, но этого хватает для того, чтобы на стоящих на улице автомобилях срабатывала сигнализация.

Сегодня, по данным МЧС, в Волгоградской области, кроме града и ливня ожидается штормовой ветер до 25 м/с. В спасательном ведомстве обратились к жителям с просьбой быть осторожнее — не парковать автомобили под деревьями и не проходить рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Агентство напоминает, что в минувшие выходные град оставил бахчеводов и других аграриев без части урожая. Особенно сильно пострадал Камышинский район, где стихия повредила поля с пшеницей.