Жительница загоревшегося дома на Ленинском проспекте рассказала об эвакуации

Жительница восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, где 20 июля был сильный пожар, рассказала о том, как проходила эвакуация с места происшествия.

«Я услышала, что говорят по громкоговорителю что-то. Что, я не услышала. Посмотрела в окно — полный двор дыма. И объявляет громкоговоритель, что идет эвакуация жителей с первого по пятый подъезд. Ну тут уже пришлось идти на улицу», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Также женщина добавила, что она не успела взять с собой никаких вещей, кроме паспорта.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома было эвакуировано порядка 400 человек, пишет «Москва 24». Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

К тушению пожара были привлечены 142 человека и 44 единицы техники.

В столичной прокуратуре заявили, что по предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома, сообщается на сайте kp.ru.