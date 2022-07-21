Ради электромобилей Ford Motor может сократить 8 тыс. рабочих мест

В Ford готовы сократить до 8 тыс. рабочих мест, чтобы профинансировать инвестиции в электромобили. Об этом, прочитав недавний отчет компании, сообщило издание Automotive news europe.

Издание подчеркнуло, что сокращения планируются летом этого года в подразделении Ford Blue, которое отвечает за производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В марте 2022 года гендиректор компании Джим Фарли уже приложил руку к реструктуризации Ford, разделив производство автомобилей на две части: подразделение Model e, направление электромобили, и направление Ford Blue, производство машин с традиционными бензиновыми двигателями.

«В рамках этого проекта мы поставили перед собой четкие цели по снижению структуры затрат, чтобы обеспечить экономичность и полную конкурентоспособность с лучшими в отрасли», — заявил в своем заявлении директор по коммуникациям Ford Марк Труби.

Для этого планируется увеличить расходы на разработку и производство электромобили до $50 млрд и выпускать 2 млн электрокаров ежегодно к 2026 году.

По информации издания в июне 2022 года продажи электромобилей Ford выросли на 77% по сравнению с 2021 годом.

13 июля в Ford признались, что пикапы Ford F-150 и Ford Super Duty воруют прямо с заводских складов, расположенных рядом со сборочными корпусами предприятия в штате Мичиган. С 1 июля 2021 года по 2 июля 2022 года в районе Дирборн, где базируется главный завод по выпуску пикапов, было украдено 75 машин Ford F-150. Каждый автомобиль оценен в $65 тыс.