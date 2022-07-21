Объезд из бревен и грунта обустроят вместо рухнувшего моста в Приморье

В Приморском крае до конца недели намерены восстановить проезд к селам Кировского района, сообщение с которыми было нарушено из-за обрушения моста. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе АО «Примавтодор».

Утром 21 июля стало известно об обрушении моста через реку Малая Березовка. От транспортного сообщения оказались отрезаны села Хвищанка и Большие Ключи, а также поселок Горный. В них проживают более 200 человек.

На место происшествия выехали сотрудники регионального минтранса и рабочие ВСК-1. Они определили масштабы восстановительных работ и их сроки. Также выяснилось, что причиной обвала стал проезд лесовоза, общая масса которого превышала предельно допустимую.

Лесоперерабатывающая компания, которой принадлежит техника, взяла на себя ответственность по восстановлению транспортного сообщения. В пресс-службе ООО «Лесозаводская ЛПК» сообщили, что в течение двух-трех суток будет обустроен объезд из бревен и скального грунта.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», на месте работали глава Кировского района, представители экстренных служб и Примавтодора. Приморская прокуратура по факту обрушения моста организовала проверку.