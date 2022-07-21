Песков прокомментировал возобновление поставок по «Северному потоку»

В последнее время много упреков от представителей Евросоюза (ЕС), что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, политического нажима, однако президент России Владимир Путин пояснил, что ни о каком давлении и шантаже речь не идет. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сказал четко в Тегеране, «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять все обязательства», — подчеркнул Песков, напомнив про заявление Путина, сделанное на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране.

При этом он отметил, что любые технологические сложности, которые связаны с этим, проистекают от тех ограничений, которые ввел сам ЕС. Так как эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, и ведут к тому, что некоторые агрегаты не могут получить необходимое сервисное обслуживание.

Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ. Позже в этот же день сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума.

Отмечалось, что показатель 40% от максимума был достигнут во второй час после возобновления прокачки по трубопроводу.

Приостановлены поставки газа были 11 июля в связи с проведением планового ежегодного техобслуживания на газопроводе для тестирования механических компонентов и систем автоматизации. При этом приостановка была запланирована заранее и согласована с партнерами по транспортировке.