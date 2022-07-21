Песков назвал задачи Путина в набсовете нового движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин тем, что возглавит наблюдательный совет новой детской организации, подчеркнул ее значимость. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вопрос о том, решат ли к декабрю вопрос с названием, символами и бюджетом движения, он переадресовал организации.

«Но тот факт, что президент там будет, поможет в решении этих вопросов», — добавил Песков.

По его словам, Путина вряд ли можно называть в прессе «главным пионервожатым страны».

«Его можно будет назвать той должностью, которую он займет», — отметил Песков.

Как он напомнил, закон о создании движения подписан.

«Важно, что это инициатива снизу. Важно, что дети принимали и принимают участие в начертании параметров и контуров организации», — подчеркнул представитель Кремля.

Закон о создании в стране движения детей и молодежи Путин подписал 14 июля. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России.

Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика, разрешается открытие ее филиалов за рубежом.