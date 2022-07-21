Песков назвал задачи Путина в набсовете нового движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин тем, что возглавит наблюдательный совет новой детской организации, подчеркнул ее значимость. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вопрос о том, решат ли к декабрю вопрос с названием, символами и бюджетом движения, он переадресовал организации.
«Но тот факт, что президент там будет, поможет в решении этих вопросов», — добавил Песков.
По его словам, Путина вряд ли можно называть в прессе «главным пионервожатым страны».
«Его можно будет назвать той должностью, которую он займет», — отметил Песков.
Как он напомнил, закон о создании движения подписан.
«Важно, что это инициатива снизу. Важно, что дети принимали и принимают участие в начертании параметров и контуров организации», — подчеркнул представитель Кремля.
Закон о создании в стране движения детей и молодежи Путин подписал 14 июля. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России.
Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика, разрешается открытие ее филиалов за рубежом.