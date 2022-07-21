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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России

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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций против России, а также продлил действующие ограничения до конца января 2023 года. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Санкции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС», там же будут опубликованы все подробности нового пакета», — написала она в Twitter.

Новый пакет санкций, в частности, включает частичное эмбарго на золото. Вместе с тем запрет не распространится на украшения. Также расширен список товаров и технологий двойного назначения, поставки которых в Россию запрещены.

Помимо этого вводятся персональные санкции в отношении 55 российских физических и юридических лиц.

При этом ЕС не накладывает никакие ограничения на торговлю удобрениями и продовольствием.

Накануне депутат Госдумы Олег Морозов назвал согласование нового пакета санкций комитетом постоянных представителей ЕС «санкционными судорогами». По его словам, очередные санкции введены только для того, чтобы продемонстрировать нагнетание давления на Москву. Однако санкционные инструменты ЕС исчерпаны, поэтому нанести реальный ущерб России невозможно, подчеркнул он.

Ранее, 15 июля, словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их обхода.

Комментируя очередные рестрикции ЕС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция бьет рекорды.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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