В МИД России заявили о готовности сотрудничать с новым президентом Шри-Ланки

Россия готова сотрудничать с новым президентом Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы готовы к сотрудничеству с новым ланкийским руководством, надеемся на скорейшее преодоление экономического кризиса в дружественной нам стране», — сообщила Захарова журналистам на брифинге.

Ранее в этот день новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял присягу. Прежде он занимал пост премьер-министра страны.

Парламент Шри-Ланки избрал Викремесингхе главой государства накануне, 20 июля. За него проголосовали 134 депутата. Его основной конкурент, депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, получил 82 голоса.

Согласно Конституции страны, президент избирается во время прямого всеобщего голосования, но в случаях досрочного прекращения обязанностей его избирает парламент.

Предыдущий президент Готабая Раджапакса официально покинул свой пост 15 июля. В тот же день Викремесингхе был приведен к присяге в качестве и.о. главы государства.

Раджапакса заявил о намерении уйти с поста президента после того, как в Шри-Ланке прошли протесты. 9 июля жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.