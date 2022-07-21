В Петербурге вырос спрос на услуги для домашних животных

В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение спроса на услуги по уходу за домашними животными. Об этом сообщает 21 июля газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».

Аналитики подсчитали, что спрос на эту категорию услуг во II квартале 2022 вырос на 13% в сравнении с I кварталом и на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Наиболее популярными оказались услуги по передержке (+36%), выгулу (+26%) и грумингу (+22%).

«За последние несколько лет услуги по уходу за домашними питомцами становятся все востребованнее и популярнее среди жителей всей страны. Многие заводят кошек, собак или грызунов, но не всегда располагают достаточным количеством свободного времени, чтобы выгуливать, дрессировать или водить на прием к ветеринару своих любимцев. Поэтому люди стали чаще искать помощников по уходу за питомцами в онлайне», — рассказал изданию руководитель развития категории услуг «Уход за животными» Александр Семочкин.

По данным Петростата, по итогам января-мая по сравнению с предыдущим годом также вырос объем оказания платных ветеринарных услуг в Петербурге и Ленинградской области на 1,5% и 8,5% соответственно.

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