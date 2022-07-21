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В Петербурге вырос спрос на услуги для домашних животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение спроса на услуги по уходу за домашними животными. Об этом сообщает 21 июля газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».

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Аналитики подсчитали, что спрос на эту категорию услуг во II квартале 2022 вырос на 13% в сравнении с I кварталом и на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Наиболее популярными оказались услуги по передержке (+36%), выгулу (+26%) и грумингу (+22%).

«За последние несколько лет услуги по уходу за домашними питомцами становятся все востребованнее и популярнее среди жителей всей страны. Многие заводят кошек, собак или грызунов, но не всегда располагают достаточным количеством свободного времени, чтобы выгуливать, дрессировать или водить на прием к ветеринару своих любимцев. Поэтому люди стали чаще искать помощников по уходу за питомцами в онлайне», — рассказал изданию руководитель развития категории услуг «Уход за животными» Александр Семочкин.

По данным Петростата, по итогам января-мая по сравнению с предыдущим годом также вырос объем оказания платных ветеринарных услуг в Петербурге и Ленинградской области на 1,5% и 8,5% соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В Петербурге вырос спрос на гостиницы и персонал для животных»

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