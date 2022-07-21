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Затруднено движение на ряде транспортных магистралей Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На ряде транспортных магистралей Москвы четверг, 21 июля, затруднено движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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Как уточняется, местами в мегаполисе идет дождь, на дорогах плотность движения составляет 5 баллов.

«Низкие скорости и ДТП осложняют движение. Сейчас движение затруднено на МКАД в районе Носовихинского, Каширского, Варшавского, Волоколамского шоссе и на ТТК (Тульская эстакада, Кутузовский тоннель)», — отметили в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными на дороге, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться у шатких конструкций.

Утром в четверг Гидрометцентр сообщил, что 21 июля в Москве и области ожидаются облачная погода с прояснениями, дождь и гроза. Прогнозируется северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с.

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