МИД обвинил Молдавию в задержании миротворцев РФ по пути в ПМР

Директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук 21 июля рассказал о том, что молдавские пограничники многократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, направлявшихся в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента.

«Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем», — рассказал дипломат в ходе круглого стола в Совете Федерации «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе».

Первый замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко отдельно отметил, что молдавская сторона всеми возможными способами старается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования.

«Данная ситуация развивается на фоне закрытия Киевом приднестровского участка украинско-молдавской государственной границы и денонсации соглашения с Россией о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации и военных грузов. Все предложения Минобороны России о проведении консультаций по данному вопросу не нашли отклика у молдавской стороны», — рассказал он.

Сокоренко также добавил, что Молдавия, очевидно, надеется на неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы.

Ранее в этот же день Полищук заявил, что Москва обеспокоена тенденциями отхода Кишинева от нейтралитета и сближением Молдавии с НАТО.

В этот же день глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что, поставляя Молдавии все больше оружия, НАТО раздувает противостояние в регионе.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от России. 13 июля президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости усилить армию страны. Она объяснила это якобы существующей угрозой со стороны Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России. Он также отметил, что усиление страной своей армии не создает рисков для РФ.