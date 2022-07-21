В Москве отставной генерал-майор ФСБ Лобачев найден мертвым на лестнице

В Москве найден мертвым генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Евгений Лобачев. Об этом 21 июля сообщил источник «Известий».

Накануне супруга Лобачева обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, 76-летний мужчина вышел вечером на прогулку и не вернулся.

Тело генерал-майора было обнаружено на лестничной клетке в доме на Качалинской улице в Центральном административном округе Москвы. Рядом с ним лежал пистолет ТТ.

По словам источника, у отставного генерала были проблемы со здоровьем и имелись финансовые трудности.

15 июня сообщалось, что 90-летний генерал-майора Службы внешней разведки (СВР) в отставке Лев Соцков был найден мертвым в квартире. Предположительно, мужчина совершил самоубийство.