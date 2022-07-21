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В Чехии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

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Фото: Global Look Press/David Tanecek
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В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. Об этом 21 июля сообщил представитель региональной службы экстренной помощи Прокоп Воленик.

«Четверо человек получили ранения. Один находится в тяжелом состоянии, он был доставлен на вертолете в Прагу», — заявил Воленик České noviny.

Причиной аварии стала техническая неисправность установки гидрокрекинга. Основная часть завода не пострадала, он продолжает работу. По словам Воленика, безопасности местных жителей и окружающей среде ничто не угрожает.

Взрыв вызвал пожар, на ликвидацию которого прибыли девять пожарных расчетов. Возгорание удалось ликвидировать утром 21 июля. Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, повлекшим общественную опасность по неосторожности.

19 мая стало известно о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Южной Корее. На предприятии в городе Ульсан, принадлежащем S-Oil Corp, пострадали восемь человек. По предварительным данным, авария произошла во время переработки сырой нефти.

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