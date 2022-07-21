В Москве завершают подготовку к «Цветочному джему»

В центре Москвы высаживают последние растения, которые украсят город в рамках фестиваля «Цветочный джем» 22 июля.

Куратор сада «Тропический лес» Наталья Цивчинская рассказала о цветах, которые будут в композиции. Так, в саду можно будет увидеть орхидею фаленопсис. «В природе они, как правило, живут прямо на деревьях, цепляясь своими воздушными корнями», — отметила Цивчинская. Также в «Тропическом лесу» будет расти венерина мухоловка — агрессивный цветок, питающийся мошками.

У ЦУМа появятся висячие сады с лианами, а у кинотеатра «Ударник» возведут 14-метровую зеленую стену, состоящую из 10 тыс. ампельных растений. У стен Кремля воссоздадут проект «Русское поле», растения для него собирали по всей стране: пшеницу привезли из Ростовской области, солому для скамеек — из Крыма, тритикале (гибрид ржи и пшеницы) — из Подмосковья. Тритикале — особый сорт злака, который вывели российские селекционеры. «Ученые говорят, что этот сорт накормит весь мир. Колоссальная совершенно урожайность, и видно, что очень высокое растение — 1,3–1,4 м, огромный колос», — рассказала куратор сада «Русское поле» Ирина Сухотина.

Всего в рамках фестиваля в столице высадят 100 тыс. растений. В центре города будет создано 27 садов и цветочных композиций. Висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова будут украшать Москву вплоть до осени.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.