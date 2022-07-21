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Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
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Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот

Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о желании уничтожить Черноморский флот
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 21 июля, прокомментировала заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова про то, что Украина готовится уничтожить Черноморский флот России поставленным Западом оружием и вернуть Крым.

Накануне Гаврилов отметил, что украинские войска наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, чтобы начать штурм. Также, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный.

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По словам Захаровой, заявления представителей киевского режима о планах «уничтожить Черноморский флот», «деоккупировать Крым» и применить дальнобойные ракеты по территории РФ являются одиозными и агрессивными.

При этом она подчеркнула, что в МИД России обратили внимание на заявление Гаврилова. Также обращено внимание на слова секретаря Совета национальной обороны и безопасности Алексея Данилова о намерении применить по российской территории, включая Крымский полуостров, полученные от США ракеты большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления [Дмитрия] Кулебы. Это так называемый министр иностранных дел киевского режима. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров», — заключила она.

18 июля в интервью «Forbes Украина» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его словам, все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте. Он считает, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

12 июля в МИД России заявили о готовности к продолжению переговорного процесса с Украиной при должном учете российской позиции.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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