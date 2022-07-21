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СМИ назвали основную проблему Байдена

Редактор The Washington Times: Байдена не воспринимают всерьез, потому что он никогда самостоятельно не принимал решений
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез из-за того, что он никогда самостоятельно не принимал решений, рассказал в эфире телеканала Fox News 20 июля редактор газеты The Washington Times Чарли Херт.

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«Он не лидер, он всегда был ведомым. <...>. [Экс-президент США] Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь», — заявил он.

Как рассказал Херт, Байден большую часть жизни провел в политических кругах, однако запомнился всем именно отсутствием каких-либо лидерских качеств. Редактор WT также добавил, что еще в бытность сенатором Байдена можно было заставить сказать что угодно и было неважно, являлось ли это правдой или нет.

По словам Херта, Обама специально назначил Байдена на пост вице-президента для того, чтобы уравновесить «новизну» своего правления. Более того, Обама никогда не предполагал, что Байден когда-либо займет место президента США и даже, по слухам, проследил за тем, чтобы после его ухода этого не произошло, отметил Херт.

Тем не менее, сейчас во главе Соединенных Штатов стоит «некомпетентный человек, прикрывающийся глупыми поступками» и полномочия президента делают его очень опасным, подчеркнул журналист.

Ранее, 18 июля, исследовательская компания Morning Consult опубликовала данные, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу Байдена.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

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