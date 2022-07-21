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Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
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Премьер Италии Марио Драги подал в отставку

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил решение об уходе в отставку, сообщила канцелярия президента 21 июля.

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«Президент республики Серджо Маттарелла принял Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство остается у власти для решения текущих вопросов.

Ранее в этот день премьер-министр Италии во время заседания нижней палаты парламента заявил, что отправится к главе государства, чтобы сообщить о своих намерениях покинуть пост. Обсуждение относительно вотума доверия Драги на заседании было приостановлено до 12:00 по местному времени.

Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку 14 июля. Причиной решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой премьера.

В тот же день Маттарелла не принял его отставку и предложил прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте оценить ситуацию, возникшую по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Главы городов Италии, включая Милан и Венецию, 16 июля подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили Драги не покидать свой пост.

Позже, 20 июля, верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру, но при этом число голосов составило всего 95.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил мнение, что европейским странам нужно быть готовым к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он предположил, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики. Кроме того, эксперт считает, что самый серьезный вызов представляют промежуточные выборы в конгресс США этой осенью.

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