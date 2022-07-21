В Совбезе перечислили «11 грехов Запада»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 21 июля, в своем Telegram-канале обвинил Запад в том, что американцы избрали государственным лидером «странного дедушку с деменцией».

Также там он привел перечень 11 «грехов», в которых теперь обвиняют Россию.

Таким образом, он в первую очередь подчеркнул, что американцы заставили принять наиболее болезненные последствия санкционного удара именно население стран ЕС.

«Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — отметил Медведев.

Кроме того, по мнению заместителя председателя Совбеза, «городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз».

Дмитрий Медведев также добавил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой и в самой высокой продуктовой инфляции за последние десятилетия в Европе и США.

В заключение он добавил, что также не Россия виновата в том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность.

Ранее, 20 июля, зампредседателя Совбеза РФ опубликовал другой список, в котором представил 11 «грехов» России. В ироничной манере Медведев перечислил одни из самых нелепых обвинений Запада в адрес Москвы. Так, по его словам, РФ вынуждает американского президента Джо Байдена путать слова, читать технические примечания по тексту суфлера и мешает найти выход из комнаты.

Кроме того, Россия «виновата» в подорожании бензина в США, в росте стоимости продуктов в магазинах на всех континентах, в «одуряющей жаре на европейских курортах», в провоцировании введения антироссийских «адских санкций». К перечню он также добавил отставку лидеров в Европе.

15 июня Дмитрий Медведев, комментируя планы Украины по ленд-лизу получить сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года, задался вопросом, будет ли существовать Украина на карте мира через два года.