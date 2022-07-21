В Запорожье раскрыли тактику ВСУ при использовании систем HIMARS

Вооруженные силы Украины применяют американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, когда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перезаряжаются после отражения других атак. Об этом заявил в четверг, 21 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему. Они бьют сначала пакетом «Урагана» или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО перезаряжаются, в это время происходит удар HIMARS. На них уже не хватает должного количества ракет, так как не все перезаряжены, и часть из них пролетают. То же самое с беспилотниками», — сказал Рогов журналистам.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня.

Дальность стрельбы в зависимости от типа боеприпасов может составлять от 30-80 км в режиме РСЗО до 300 км и более — в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса. В Вашингтоне заявляли, что дальность снарядов для передаваемых Украине комплексов HIMARS не будет превышать 80 км.

В среду, 20 июня, глава минобороны США Ллойд Остин подтвердил, что США пока не планируют поставлять Украине снаряды для HIMARS большей дальности. По словам Остина, западное оружие, переданное Киеву, уже дает вооруженным силам Украины (ВСУ) большой потенциал.

При этом, как днем ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, Киев начал получать «снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале».

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS все же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт добавил, что у России и США «разные представления» о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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